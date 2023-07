Una venezolana que trabaja en una tienda en Madrid cuenta lo que le ha pasado y saca una conclusión

La usuaria de Tik Tok @alegriacabre, una venezolana que trabaja en una tienda de souvenirs en el centro de Madrid, ha contado en un vídeo lo que le ha pasado durante su jornada laboral y ha hecho una reflexión sobre el aprendizaje de idiomas.

La joven ha contado que para ese trabajo se necesita saber inglés porque "la mayoría de los clientes hablan en inglés". Sin embargo, ha contado que hay un tipo de cliente que es "ridículo" al ser español o latino y hablar en inglés mal.

Alegría, que asegura que en la entrevista de trabajo dijo que tenía un nivel de inglés más alto del que realmente tiene, habla de lo que le ha pasado durante una de sus últimas jornadas laborales.

"Me tocaron dos clientas que parecían latinas y que hablaban en inglés, aunque no sabían realmente hablar bien. Me di cuenta que no sabían porque me preguntaron por un precio en inglés, les respondí también en inglés por no ser grosera y me dijeron que no lo habían entendido. Les volví a decir el precio y siguieron sin entenderme y ya me comentaron que se lo dijera en español", afirma.

"Lo peor es que luego seguían hablándome en inglés, pero no la entendía porque hablaba raro, así que le dije que me hablara en español. Se cabreó mucho y me dijo que cómo es que yo estaba atendiendo en una tienda de souvenirs", remata.

Finalmente, la joven destaca una conclusión que ha sacado de trabajar en este tipo de negocios: "Estoy practicando un idioma que no manejo muy bien porque no me gustan los idiomas y este trabajo me está obligando a aprenderlo, estoy muy contenta".

"Si eres una persona que quiera aprender inglés busca un trabajo en el que tengas que comunicarte con extranjeros porque te sueltas", sentencia.