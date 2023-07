Un argentino pide una tostada de jamón y publica en Tik Tok lo que le sirven

El usuario de Tik Tok Gonzoo (@viajerosecrets), un argentino que se encuentra actualmente en Alicante, ha publicado un vídeo en el que cuenta lo que le ha pasado al pedir una tostada en un bar.

"Me pedí un tostado de jamón y queso y me trajeron esto, que es un pan tostado con tomate, jamón, queso y un café", ha contado en el vídeo, que dura medio minuto y ya ha superado las 20.000 reproducciones.

El joven, sin embargo, se ha lamentado de que le pusieran tomate porque no era lo que quería al pedírselo sin tomate. "Pensaba que el tomate era con el pan tostado y caliente y eso no me gusta, pero resulta que era con el tomate untado que me encanta", ha añadido el argentino.

Muchos usuarios se han lanzado a comentarle y le han contado que este es uno de los desayunos más típicos de España.