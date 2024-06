Cuenta su caso como respuesta a este tuit sobre Ana Peleteiro y destroza el contador de 'me gusta'

La artista gráfica y usuaria de X Luda Merino (@LudaMerino) ha logrado uno de los tuits más aplaudidos de las últimas horas al defender a las atletas españolas Ana Peleteiro, Fátima Diame y Tessy Ebosele.

Todo comenzó con un vídeo publicado por la triplista gallega en su perfil de TikTok antes de los Europeos que se están celebrando en Roma y donde Peleteiro ya ha conseguido la medalla de oro. En esa publicación aparecen las tres deportistas españolas bailando mientras lucen las nuevas (y polémicas) equipaciones.

A pesar de que no dicen nada, su vídeo se comenzó a llenar de comentarios racistas y hasta fue compartido en X por un usuario, que cuestionaba el origen de las atletas. "Las atletas 'españolas' para las Olimpiadas", escribió, junto al vídeo de Peleteiro.

Las respuestas a este mensaje no tardaron en llegar y una de las más aclamadas ha sido la de Merino, que ha contado su caso personal para dejar una tajante reflexión y demostrar con un simple hecho el racismo que hay.

"¿Sabéis cuántas personas me han dicho a mí (que nací en SIBERIA) que no soy española? Exacto, 0. ¿Sabéis cuántas personas se lo dicen a Ana Peleteiro (de adopción NACIONAL y nacida en GALICIA)? Decenas. Pero eh, que luego no hay racismo", ha escrito.

Además, en otro tuit ha contado que ella tiene genes de ascendencia alemana, austriaca, polaca, india y de oriente medio. "Increíble que de esa mezcla salga una chica con apariencia más española que la de algunos con generaciones de aquí 🤣", ha ironizado.

Merino, asimismo, ha explicado que ella es adoptada y que mantiene el nombre ruso, pero que tiene el apellido español porque su madre sí es española.