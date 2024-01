Cuenta cómo ha sido una clase en un curso del SEPE: está "desubicada"

La usuaria de TikTok @clarincordio ha publicado un vídeo contando cómo ha sido una clase en uno de los muchos cursos que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece a la ciudadanía.

Según ha dado a entender la joven, el nivel es muy básico: "Quedaban como 20 minutos de clase y el profesor dijo que íbamos a crear una cuenta de gmail para ver si sabíamos hacerla".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Aunque ella ya había terminado de crearla, porque tardó unos cinco minutos, esto fue lo que dijo el profesor: "Vamos a dejarlo mejor para la clase de mañana porque esto va a llevar tiempo".

La chica se ha echado las manos a la cabeza alegando que 20 minutos son más que suficientes para crear una cuenta de gmail. "Hoy han tardado dos horas y media en hacerla y conectarla a la tablet mientras yo estaba en Pinterest", ha añadido después.

"Igual estoy un poco desubicada en este curso porque no estoy acostumbrada a ser de las buenas de la clase y me choca no tener nada que hacer (...) No entiendo que llamen a gente de veinte años para hacer este curso", ha concluido la joven asombrada.