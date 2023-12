Cuenta cómo ha sido recuperar el olor tres años después de perderlo por el coronavirus

La creadora de contenido Claudia Sierra (@soyclaudiasierra) ha contado con entusiasmo que ha recuperado el olfato después de perderlo a causa del coronavirus hace tres años.

"Me he despertado esta mañana y de repente lo olía todo", ha iniciado explicando en el vídeo, que ya acumula más de 25.000 visualizaciones (y subiendo).

Lo primero que ha dicho que va a oler es el agua de colonia Nenuco: "Como no sé a qué huelen las colonias... es la que me he estado echando tres años".

A lo largo de la publicación de TikTok ha olido diferentes productos con olor fuerte, como el café, hasta ha ironizado sobre "ole un pedo, pero como no tengo no puedo, pero en cuanto tenga lo voy a oler".

"No puedo esperar cómo huele la sal. Esto es la vida, ojalá no se me vuelva a ir", ha finalizado. Los internautas se han alegrado mucho por ella, empatizando con la situación tan peculiar que ha vivido estos tres años: "La felicidad que se siente, todavía me acuerdo cuando perdí el olfato y la sensación de recuperarlo, fue solo un mes, pero no quiero pensar lo que serían tres años".