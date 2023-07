Cuenta la embarazosa situación que le ha pasado al ir a pagar en un Lidl

La popular Tik Tok @mariaunascroquetitas, que tiene más de 150.000 seguidores en su perfil, ha contado en un vídeo publicado en su canal lo que le ha pasado al ir a comprar al mediodía a un Lidl.

Debido a las horas, solo había una caja abierta, así que todo el mundo esperaba en la misma cola. Entonces, abrieron una segunda caja y ella, pensando que todo el mundo se iría a esa, decidió quedarse en la caja en la que ya estaba.

"La de delante de mí me dice que se pasa a otra caja y los de atrás me dicen que han dicho que han abierto una nueva caja y que si iba. Yo les he dicho que me da igual. Y justo en ese instante el cajero más guapo que existe en el planeta me mira y se ríe, en plan no te interesa cambiarte", relata.

La tiktoker reconoce que no lo había visto al cajero antes, aunque después no ha dejado de verlo: "Ya tonta perdida porque pensando que él habría creído que quería que me atendiera él".

"Estoy poniendo las cosas y me saluda. Le digo que lo de antes ha sonado fatal pero que no me quería cambiar porque entonces íbamos a volver a hacer cola en esa segunda caja. Él me ha dicho que sí, que no me preocupara", prosigue.

Ahí contado el problema que tiene con la aplicación del Lidl, que le va lenta, así que decide dar su número para registrar la compra en su cuenta. "Entonces le digo mientras nos sonreíamos si le daba mi número, como diciendo que no le voy a dar la aplicación, que le doy el número. Se ríe y me dice sí", asegura, señalando que antes de salir por la puerta el cajero le ha dado un "repaso visual".

Finalmente, cuando llegó al coche no había cogido la tarjeta, pero por suerte se encontró con la barrera levantada, así que no tuvo que volver.