Cuenta lo que gana en Australia por trabajar un día festivo y levanta ampollas

La creadora de contenido Virginia Sanz (@virgsanz), una chica gaditana que vive en Australia, ha subido un vídeo a su cuenta de TikToK explicando cuánto se cobra en el país por trabajar un día festivo.

Virginia, quien trabaja en un campamento de minas en Western Australia, se ha grabado junto a un compañero mientras están descargando cajas, y ambos han contado que están ganando el doble de dinero por trabar en festivo.

La española ha relatado que ese día cobran exactamente 68 dólares la hora -en vez de 34 euros que es su sueldo normal- porque es 'public holiday', es decir, día festivo, en Australia.

"Aquí dos inmigrantes súper motivados trabajando", ha comentado entre risas la tiktoker, quien ha subrayado que en total ese día cobran 748 euros por su jornada laboral, que es de 11 horas.

"Nosotros encantados, porque queremos trabajar lo máximo posible. 'Public holiday, así se acarrean cajas con alegría", ha manifestado la gaditana, consiguiendo más de 15.300 me gustas con el vídeo.

En la sección de comentarios, muchos usuarios se han quedado sorprendidos con la cantidad de dinero, comparando sus condiciones: "Yo echo 12 horas y me las pagan a 8 euros, si me la pagasen a 68 me compro una tienda de campaña y no me voy de allí jaja".