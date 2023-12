Cuenta lo que hizo en el Metro por ir mirando el móvil: "Me he sentido muy mal conmigo misma"

La usuaria de TikTok @holacuore ha relatado una escena que ha vivido cuando iba en el metro y que le ha hecho sentirse mal consigo misma.

"Cuando vayas en transporte público acuérdate de levantar la cabeza del teléfono. Os voy a poner en situación porque me ha dado mucha pena y he sentido vergüenza ajena de lo que acabo de vivir. Iba en el Metro y, como siempre, enganchada al teléfono", empieza relatando la usuaria.

"Y no me he dado cuenta de que había entrado una mujer mayor. La mujer mayor, obviamente, porque yo estaba sentada mirando una pantalla de teléfono, estaba de pie. Y a mí lado había una señora que le ha dicho: ¿quiere usted sentarse? Y la mujer le ha dicho: no, no hace falta", prosigue.

"Me he dado cuenta de que no es invitar, es decir: no, no, me levanto y se sienta usted. Y esto paso con embarazadas, con mamás con niños, con carros...", destaca.

Y acaba zanjando: "En fin, dejemos, yo la primera, de mirar tanto el teléfono, y miremos un poquito más alrededor. Y lo digo porque me he sentido muy mal conmigo misma y creo que esto te puede ayudar".