Cuenta lo que le dijo un cliente en una tienda de ropa y tiene mucha mucha tela

La usuaria de Twitter @SadlerMorgann ha causado una verdadera conmoción en esa red social al contar una anécdota que le ocurrió en una tienda de ropa.

Según ha relatado, ella estaba allí doblando jerseys cuando vio que un cliente estaba cogiendo el mismo modelo de jersey pero en todas las tallas disponibles: XS, la S, la M, la L, la XL y la XXL.

"Yo: *le miro*. Señor: *me mira*. Yo: *cara de WTF*. Señor: ah, es que me acabo de separar y no sé qué talla uso", completa la mujer en su tuit, que en apenas una horas superaba ya los 7.000 'me gusta'.

En otro mensaje, la usuaria ha matizado que entiende que alguien puede no saber su talla en un momento concreto, pero que no le entra la cabeza que no supiera "que en una XS no entraba y que una XXL le sobraba".

"Me creo que no sepa su talla, incluso que siempre le hayan comprado la ropa. Pero no me podía creer que no supiese que en una XS no entraba y que en una XXL entraban dos de él", reitera.

La mujer ha contado también otra circunstancia que tiene tela. Y es que dice que en la sección de pantalones había "un clásico" que era "ver culos constantemente porque te venían tíos random y te decían: 'Perdona, ¿me puedes mirar la talla del pantalón que llevo puesto?".

"Manolo, haber mirado en casa. Curiosamente, esto en la sección de mujeres no pasa", afirma.