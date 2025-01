Cuenta lo que le dijo a su madre enfadada con tres años y la respuseta de esta no tiene precio 

Las coversaciones entre madres e hijos suelen ser un éxito asegurado en las redes sociales. La espontaneidad de las respuestas de los más pequeños, o de las madre, promete enamorar a muchas.

Esto es lo que le ha ocurrido a la usuaria de X @MariaLim0n, quien ha contado lo que le soltó a su madre de pequeña cuando está castigó. Pero lo que de verdad ha sorprendido es la respuesta que se llevó por parte de su progenitora.

"Cuando tenía 3 años, mi madre me mandó castigada a mi cuarto y le dije 'me voy a mi cuarto a escribir cosas feas sobre madres'", ha revelado en la red social, donde la publicación acumula más de 68.000 me gusta.

Finalmente, ha agregado: "Y ella me dijo 'ah, ¿sí? pues yo voy a escribir cosas feas sobre hijas, y al menos yo sí sé escribir'".