Cuenta lo ocurrido con un repartidor de Amazon al entregar un paquete: hay opiniones de todo tipo

El usuario de X @nanafilms ha publicado la conversación que ha tenido con un repartidor de Amazon cuando este le ha ido a entregar un paquete con un libro en su interior, el cual ha quedado dañado.

Tras descolgar el telefonillo y percatarse de la entrega, el trabajador le dijo que se lo iba a dejar en el buzón para no tener que subir hasta el piso porque, al ser pequeño, "cabía dentro". No obstante, el cliente se negó porque estaba en la vivienda y quería recibirlo en mano.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Si no quieres subir, bajo y nos vemos a mitad de camino", ha asegurado el usuario que le propuso, pero este no cedió. De hecho, a pesar de la negativa, el repartidor depositó el bulto dentro del buzón, por lo que no había nada más que hablar: "Ya está dentro".

Al abrir el hueco para recoger lo que había comprado, no ha dudado en hacer fotos tanto del envoltorio como de lo que había dentro, un libro, ya que las dos cosas se han deteriorado por forzar y querer meterlo dentro del casillero.

"Y ahora tienen que llevarse éste y traer otro. Espero que lo vuelvan a meter en el buzón y entremos así en un bucle infinito que rompa las barreras del espacio-tiempo", ha concluido el tuitero, explicando que le van a tener que cambiar el libro por uno nuevo.

No obstante, aunque muchos usuarios han manifestado la misma indignación que el cliente, otros han apelado a las prisas que suelen llevar a los empelados por el gran flujo de trabajo, dando a entender que la culpa es de la empresa en sí.