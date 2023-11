Una argentina cuenta qué le pasa al atravesar La Castellana: muchos se verán identificados

En las últimas horas se hecho viral en las redes sociales un vídeo en el que una actriz argentina que vive en Madrid cuenta en qué se basa para considerar si una distancia es cerca o lejos en la capital española.

"Me baso en una única variable", ha afirmado la actriz en su cuenta oficial de TikTok, quien ha revelado que se trata del Paseo de la Castellana: "Esa maldita avenida...".

"Si en mi ruta de camino yo tengo que pasar por la Castellana ya automáticamente es lejos y me da una paja... (expresión vulgar que se refiere a aburrimiento o pereza)", confiesa, pero "si no está de por medio es cerca, no me quejo".

La argentina alude que cruzar el Paseo de la Castellana es una "travesía": "Son cuatro semáforos que hay que pasar... ¡cuatro!", replica, finalizando con ironía el suplicio que supone: "Es mi peor trauma".

Los usuarios se sienten identificados: "¡Qué real!"

El vídeo se hizo viral en TikTok en cuestión de horas y acumuló más de 30.000 visualizaciones. Las opiniones de los usuarios se dividieron en dos conclusiones: por un lado, los que se sentían totalmente identificados: "¡Qué real!", comenta una seguidora. "Me da estrés cruzarla", confiesa otra usuario.

"Gerente de Uber, busquemos a esta chica que nos ayude a calcular costos de viajes", ironizan en los comentarios. Por otro lado, hay otros comentarios más reticentes a su opinión sobre la Castellana: "El día que tengas que ir de Aluche a Vicálvaro vas a flipar".