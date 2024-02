Cuenta lo que le ha pasado con los padres del cole de los niños y el debate esta servido

"Qué gente más rata, de verdad...", ha expresado una madre y usuaria de TikTok (@dannatiktok09) después de contar lo que le ha pasado con los padres del colegio de su hijay ha generado bastante debate en los más de 1.200 comentarios que ha habido.

"Estoy metida en el grupo de WhatsApp del cole de mi hija, quien va muy contenta al cole, adora a su profesora, no la escucho diciendo ningún comentario malo de ella, son todos buenísimos", ha explicado, generando casi 1.000 'me gusta'.

La madre, protagonista de esta historia, propuso hacer un regalo por Navidad a la profesora, "un detalle". "Entre 22 niños se les puede hacer un detalle", ha aclarado, a lo que saltó una madre diciendo que tenía entendido que solamente se le hacía un regalo al finalizar el regalo.

Además, hizo un comentario que la indignó: "Es que ya reciben un sueldo, o sea, se les paga". "Me parece muy bien, yo vengo de Santo Domingo, donde a la profesora se le deja a final de curso, en navidades, en Semana Santa, aunque sea una flor cortada del mismo patio, es un detalle", ha respondido la usuaria.

"Me gusta que sea algo útil, que use, lo que le venga bien, y yo propuse un bolso que encima está en oferta en 108 euros, tocando a 4 euros entre 90 señores, y propusieron una corona de Navidad", ha detallado. "Están volcados en nuestros hijos y me parece de muy mal gusto que la gente aquí sea tan poco detallista", ha sentenciado.

El debate se ha generado, hay quienes dicen que no se deben hacer regalos a los profesores: "Ellos coban por su trabajo, no tengo por qué dar nada, ella no le da un regalo a mi hija". "Cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera, ¿por qué tenemos que regalar? Hazlo tú si tanto te gusta", ha expresado una madre.