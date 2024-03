Cuenta una norma inédita que pusieron sus caseros y lo que pasó al saltársela: lo nunca visto

El usuario de TikTok @j.zambrana ha contado que alquiló una habitación en Madrid y sus caseros, antes de que entrase a vivir, le pusieron una lista de normas.

Han añadido una inédita y ha contado lo que ha pasado al saltársela, dejando alucinados a los usuarios. "En mi casa no hay zonas comunes, sino que es un pasillo muy largo con habitaciones, una de las cuales es de mi caseros", ha explicado al inicio.

"La lista de normas es muy restrictiva", ha matizado para dar a entender por qué casi le echan del piso. Una de las reglas que ha contado es que no puede traer nadie a dormir, y mientras ya vivía en la casa, añadieron que nadie de fuera podía entrar: "Yo no la acepté en ningún momento".

Ha traído a un amigo, con la tan mala suerte de que al salir, se han cruzado con sus caseros, pillándoles y empezando a discutir. "¿Este quién es?", ha preguntado el hombre. Para no dar más explicaciones le ha respondido que sólo había entrado para arreglarle el ordenador.

"Aquí no puede entrar nadie, tienes que avisar", le ha respondido. Siguiendo al discusión, ya harto: "Me parece increíble, de poca vergüenza, yo no le doy explicaciones a mi madre se las voy a dar usted, me puede poner las normas que quiera pero en mi habitación usted no tiene ni por qué entrar en lo que hago".

Al final ha concluido que seguirá viviendo en el piso, a pesar del mal trago y de las restrictivas normas que han dejado alucinando a más de uno en los comentarios: "¿Pero qué locura es esta"?