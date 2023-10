Cuenta lo ocurrido con un paciente en Urgencias y alerta del peligro de "mentir a los sanitarios"

El enfermero conocido en TikTok como @paco.infermer ha publicado un vídeo contando lo que ha ocurrido con un paciente en Urgencias que acudió con "un dolor de estómago muy fuerte".

Tras tomarle las constantes y ver que solo tenía "las pulsaciones altas", le preguntaron si había comido "algo fuera de lo normal o si había ido notando sintomatología" de algún tipo.

Como este respondió a todo con un 'no' y después de comprobar que "todo estaba perfecto", le pasaron a la zona interna de Urgencias "por la cantidad de dolor que tenía el paciente".

Y esto pasó al hacerle una radiografía, la cual ha mostrado también en el vídeo: "Como podéis ver, esto es un cuchillo que se ha tragado. Lo de arriba es un mechero. Es un trastorno que se llama Pica, es decir, cuando una persona se come objetos que no son comestibles".

"El paciente no tenía absolutamente ningún antecedente, por eso en su historial no constaba nada, pero si a mí me dice en el triaje lo que se ha tragado lo paso directamente al box de cirugía", ha explicado.

También ha advertido de que "no pasó nada porque el cuchillo tenía punta redonda y el mechero no explotó, pero todo se demoró" más de lo debido.

"En este caso, lo único que hicieron fue realizarle una gastroscopia, embolsar los objetos dentro del estómago y sacarlos por el esófago (...) Al final lo ingresaron en la planta de psiquiatría porque esto le puede costar la vida", ha continuado explicando.

Asimismo, ha dicho que, si le llegan a hacer algún tipo de prueba como una resonancia magnética, "el cuchillo hubiera intentado salir de ahí como fuera porque se va al imán y la escabechina hubiese sido tremenda".

Por todo ello, para terminar, ha alertado de esto a futuros pacientes: "Decid siempre la verdad porque así os podremos ayudar. Si os habéis drogado y os tenemos que operar de urgencia tenéis que decirlo".