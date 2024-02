Cuenta lo que paga por un alquiler en Madrid y las respuestas le llueven por todos lados

Tras haber recomendado algunos pisos de banco por menos de 50.000 euros y recibir algunas respuestas en las que han manifestado que los únicos "chollos" están en las afueras, la banquera y usuaria de TikTok (@elidefferary) ha revelado qué es lo que paga por su alquiler en la Comunidad de Madrid.

"Hay alquileres muy baratos en Madrid, yo vivo en una casa terrera", ha afirmado al principio del vídeo, que cuenta con más de 130.000 visualizaciones y 1.600 'me gusta'.

"Yo pago de alquiler 530 euros, sin vecinos pared con pared, que eso es una maravilla, tres habitaciones, una pequeña terraza...", ha afirmado, siendo lo que más han querido comentar los usuarios.

Además, su casa cuenta con una pequeña chimenea que permite "ahorrar muchísimo en invierno" y aparca siempre delante de su casa. "Todo esto es porque no estaba dispuesta a pagar 2.000 o 3.000 euros por un piso en el centro de Madrid", ha afirmado.

"Existen alquileres baratos en Madrid, solo hay que buscarlos y priorizar, no pretendamos querer tener todo a un precio reducido", ha concluido. Los usuarios han querido matizar sus palabras: "Pero eso no es Madrid, sino la Comunidad de Madrid, suena genial, pero debería ser una opción, no una alternativa.

Un usuario también ha expresado lo que cree que es realmente: "Todo esto a 40 kilómetros de Madrid, dependiendo del coche hasta para comprar el pan... A veces lo barato sale caro".