Cuenta qué le han llamado por la calle en Barcelona y tiene que acabar explicando por qué es racismo

La usuaria de TikTok @almira_murat ha lamentado en un vídeo que ha subido a esa red social los comentarios que tuvo que soportar por la calle en Barcelona cuando se puso una tubeteika, un gorro típico kazajo.

"He caminado 10 minutos usando esto y he escuchado al menos cinco comentarios diciendo China o imitando a la gente o al idioma chino en Barcelona. No sé qué decir", se lamentaba en los comentarios.

"Tal vez tengas algo que decir, pero estoy muy triste de que la gente esté siendo racista sin ninguna puta razón", añadía.

Ese vídeo ha provocado numerosos comentarios, muchos por parte de usuarios que no entendían por qué decir "china" a alguien es un comentario racista.

"China no es un insulto, creo", afirmó una usuaria. Otra señalaba: "¿Por qué racista? ¿Porque ellos piensan que eres china? Quiero decir, esto es ignorancia, no racismo". Otro, saliéndose de esa línea avisaba: "¡No estés triste! En Cataluña respetamos y aceptamos a todas las personas 🫶🏼🤍, los catalanes estamos felices de dar la bienvenida a la gente".

La usuaria ha respondido a muchos comentarios en otros vídeos. Por ejemplo, asegura que no se trata de ignorancia porque "cuando no sabes es mejor preguntar". Además, ha subrayado que esos comentarios serían racistas aunque ella fuese china porque lo ofensivo no era la palabra en sí, sino los gestos y el tono con el que lo hacían las personas.