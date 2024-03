Cuenta la terrible conversación que ha tenido con un dermatólogo

La usuaria de TikTok @caarmenmateoo ha publicado un vídeo contando lo que le ha ocurrido cuando ha acudido al dermatólogo para tomarse un medicamento que ayuda a eliminar el acné de la cara.

"Básicamente yo había ido porque tengo unos granitos y para ver qué soluciones me da. Me va a explicar cuáles son las normas para tomar Dercutane", ha empezado diciendo la joven.

A continuación, ha asegurado que el doctor se puso "súper agresivo" cuando empezó a alertarle de que no se podía quedar embarazada: "Me dijo que ya sabía cómo eran los tiempos de ahora y yo le dije que no había problema porque no me iba a quedar embarazada".

El sanitario continuó en la misma línea y quiso recetarle la pastilla anticonceptiva: "Ya desesperada le dije que era lesbiana y que por eso no me podía quedar embarazada. Giró la cabeza como el niño de Chuky y empezó a decir que eso no se lo tenía que contar".

"Me dijo igualmente que me tenía que tomar la píldora para evitar el embarazo. Yo me quedé tiesa. Luego dicen que no hay homofobia, ni machismo, ni racismo...", ha concluido la joven molesta.