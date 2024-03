Pierde el móvil, graba el momento de recuperarlo y ojo a lo que le da por el buen gesto 

El usuario de TikTok @nachobarrueco_ ha publicado un vídeo enseñando cómo le ha devuelto el teléfono a un irlandés que lo había perdido al salir de fiesta: "Histórico, me hacía gracia tener este video por aquí".

"Vamos al McDonald's de Grafton Street que hemos quedado con un tío random para dárselo porque somos seres de luces", ha dicho de camino a encontrarse con el susodicho, el cual le da incluso un beso.

"En cuanto le dije que era español, me dio dinero", ha señalado, concretamente un billete de cinco euros, alegando que su móvil cuesta mucho más dinero.

Tras darse las gracias el uno al otro, la mano y hasta un beso, uno por el dinero y otro por haberle devuelto el teléfono, se han despedido de manera amistosa.

"Seguramente el tío ni se acuerda, y si no fuera porque lo grabé, yo tampoco (me acordaría)", ha concluido el chico en un vídeo que recopilado cerca de 1.200 'me gusta' y miles de reproducciones en la plataforma.