Cuenta lo que tuvo que firmar y "los peligros" que supone bajar a ver los restos del Titanic

El presentador mexicano Yordi Rosado ha entrevistado al actor Alan Estrada, quien ha contado lo que tuvo que firmar para bajar a ver el Titanic, percatándose de "los peligros" que entrañaba dicha 'excursión'.

"Llega el día y me mandan el contrato que he tenido que firmar de responsabilidades, y era una biblia. O sea, de verdad, cuando lo leí, me asusté mucho", ha empezado contando sobre la experiencia.

Para los que desconozcan su ubicación, el Titanic fue un transatlántico británico que naufragó en las aguas del océano Atlántico tras chocar con un iceberg, provocando el hundimiento del barco y la muerte de 1.496 personas de las 2.208 que iban a bordo.

En la actualidad, algunos han bajado a ver los históricos restos: "El contrato dice que soy consciente de que estoy subiéndome a un sumergible experimental que nunca ha bajado a estas profundidades y que, además, es el primero hecho de fibra de carbono".

En el documento también se advierte de que puede haber fallos "que provoquen lesiones o la muerte y que no son responsabilidad de la empresa". Y así ha finalizado el actor de contar su historia: "Sentí que estaba arriesgando mi vida, pero rajarme me salía muy caro".

Los peligros de los que habla son reales, porque a día de hoy todavía siguen buscando uno de los submarinos que puso rumbo al Titanic y que lleva desaparecido desde el pasado 18 de junio con cinco tripulantes a bordo.