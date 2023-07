Da 350 euros en la boda de unos amigos de toda la vida y se lía cuando enseña el menú que han puesto

La que se ha liado en la cuenta de Instagram de Forocoches de aúpa. Todo a cuenta de una publicación de un usuario donde ha contado su experiencia al ir a la boda de unos amigos de toda la vida.

Ha empezado contando que el fin de semana ha tenido la boda de unos amigos de toda la vida: "Ambos somos del mismo grupo de amigos, de unas 10 personas. Fuimos todos a la boda, junto al resto de familiares de los novios, y otros amigos, conocidos de trabajo, etc.".

Ha añadido después que imagina que todo el mundo "habrá dado sobre 150-200 euros que es lo que se da aquí": "Algunos de mis amigos les pregunté y dieron eso, dependiendo de la gente que iba. Yo a pesar de ir solo, como considero que es amigo de toda la vida di algo más, 350 euros. El día anterior le hice transferencia al novio".

Pero ojo por la cosa se tuerce porque después ha contado que si llega a saber que se iba a encontrar con ese menú de boda "hubiera dado 50 euros y gracias".

"Es lo más 'demigrante' que he visto nunca. A ver qué os parece. Lo comenté con mi grupo de amigos en la mesa durante la comida y algunos me daban la razón, otros decían que ellos comían más a gusto con lo que había que no platos raros y modernos que ponen ahora", ha explicado.

Y luego ha añadido: "Me cago en la hostia, va a ser mejor comer un filete a la plancha con patatas el día de una boda que un rape en sala o un solomillo. En fin, me cabreo solo de pensarlo de nuevo, así que os dejo la foto y veo si el raro soy yo o quién".

Como se puede ver en la imagen el menú consta de un cocktail de bienvenida de aperitivo, de segundo a elegir entre ensalada mixta, arroz a la cubana y macarrones con tomate; de segundos pollo asado, filete con patatas y merluza; y de postre Contesa, arroz con leche y fruta.

Ante el revuelo montado ha tenido que dejar varias aclaraciones: la primera que no es una broma y que realmente comieron eso y la segunda que, como muchos le dicen, no era el menú infantil.

"No daban opción a comer todo sino un primero y un segundo y postre. Eso si el cocktail inicial estuvo bien", ha sentenciado.

En la publicación se ha liado una buena y cientos de personas han opinado sobre este menú, que, como siempre, ha dejado opiniones para todos los gustos. Y básicamente hay dos corrientes ejemplificadas en dos comentarios: "La gente va de moralista, pero el menú es una mierda. No pasa nada por decirlo" y "Nadie te pidió regalo, y si hablas así de la boda de tus amigos de toda la vida, cómo será de los demás".