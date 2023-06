Alberto Chicote: "Recibí un correo al abrir Omeraki diciéndome '¿te negocio 50 reseñas de cinco estrellas?"

Servicios de catering de bodas que no cumplen con las garantías mínimas de seguridad alimentaria; bares y restaurantes que no respetan la normativa sobre alérgenos, con el peligro para la salud que esto supone o el comercio legal (o no) de setas son algunos de los temas que se tratan en la quinta temporada de ¿Te lo vas a comer?, conducida por el cocinero Alberto Chicote y que se estrenará este jueves 22 a las 22:30 en laSexta.

Otro de los temas será el de las reseñas sobre establecimientos en internet, un asunto que, como desvela el propio chef a El HuffPost, le toca de cerca, puesto que él mismo ha recibido propuestas para comprar valoraciones fraudulentas.

El objetivo de esta nueva edición es que los espectadores tengan información, de la mano de expertos en la materia, para reflexionar a la hora de elegir un restaurante u otro cuando salen a comer fuera de casa o asisten a un banquete.

Pese a todo lo que descubre Chicote tanto en este formato como en Pesadilla en la cocina, asegura que no se le quitan las ganas de comer fuera, aunque rehúsa hacer recomendaciones de bares o restaurantes porque ni le gusta hacer listas ni "formar parte de ellas".

De las entregas de esta quinta temporada de ¿Te lo vas a comer?, ¿ha habido alguna que os costara más que otras?

Todas son complicadas, porque al final estamos hablando de un tema que nos preocupa a todos, que es la alimentación, y hablamos de denuncia en lo que tiene que ver con la alimentación, con lo cual en todos los casos hay cosas que se te hacen cuesta arriba y complicadas. Ver cómo hay gente que juega con un día tan maravilloso como puede ser el de su boda y con la salud tanto de los novios, que son el centro de la fiesta, como de los invitados, pues es muy complicado. Cuando hablamos de las reseñas de internet, ver cómo hay gente que, para poder llevarse la tostada a su lado, y se salta las normas, pues también. Cuando hablamos de alergias o intolerancias, que pueden ser causa de muerte de alguien, ver que no se cumple con las normas o que ni siquiera se conocen, pues también es complicado. Todos los temas tienen su punto más delicado y, bueno, como siempre en ¿Te lo vas a comer? mostramos cómo hay gente que cumple con todo y qué hay que hacer para que esto sea así. Pongamos en valor también a quienes se preocupan por hacer las cosas como Dios manda.

¿Cómo se controlan los catering de bodas? 🧐@albertochicote vuelve a la carga 🔍



🙌 Muy pronto nueva temporada en @laSextaTV pic.twitter.com/3Atlfz6NZm — ¿Te lo vas a comer? (@telovasacomer) June 6, 2023

¿Y crees que hay alguna entrega en especial que vaya a dar mucho que hablar?

Pues creo que precisamente la de las reseñas de internet, porque creo que es algo que tiene un número de consumidores o de usuarios altísimo y nos creemos todos a ojos ciegas lo que ponen allí y no somos conscientes de que no en todos los establecimientos las cosas son tal y como nosotros las vemos, que nos pensamos que toda esa gente que escribe es gente que de la mejor manera posible quiere compartir su experiencia con los demás, hasta que nos enteramos de cuánto cuesta que te pongan 50 reseñas cinco estrellas o que le pongan a otro 50 reseñas de una estrella, a ver si le hundo y me quito el marrón.

¿Tú mismo alguna vez has recibido alguna reseña que te hiciera alucinar pepinillos?

Sí, sí, eso pasa muchas veces. Pero aluciné más pepinillos, como tú dices, cuando recibí un correo al poquito de abrir mi nuevo restaurante, Omeraki, diciéndome: “Las aperturas son muy duras, ¿qué te parece si yo te negocio 50 reseñas de cinco estrellas para que arranques con fuerza? Solamente me tienes que escribir y negociamos el precio".

Directamente, te lo han ofrecido...

Sí, ya verás el email e, incluso, creo que llegarás a conocer a la persona que lo ha enviado.

Y con todo lo que descubres tanto en ¿Te lo vas a comer? como en Pesadilla en la cocina, ¿luego no te cuesta comer fuera de casa?

No, no, no me cuesta nada. Primero, porque siempre voy a restaurantes de amigos míos, donde sé que esas cosas no me va a ocurrir. Sin embargo, también es verdad que como fuera de casa prácticamente todos los días cuando estoy grabando. El equipo de grabación, del que formo parte, tiene que comer en algún sitio y acabamos en infinidad de lugares por toda España comiendo en restaurantes de menú del día, que es otro de los temas que tratamos en esta temporada. ¿Se puede uno mantener en un estado de salud óptimo comiendo menú del día todos los días por ahí? ¿A ti qué te parece?

Mucha fritanga me imagino, ¿no?

Por ejemplo, por ejemplo.

Ya que hablamos de estos establecimientos, no sé si tienes alguna recomendación de bar o restaurante económico que te guste especialmente y que recomendarías a los espectadores.

Pues es que nunca hago esto, nunca recomiendo establecimientos ni nunca defenestro a ningún otro. No me gusta hablar de esto porque no me gusta poner listas o eso de ‘Alberto Chicote ha recomendado que vayas al bar nosequé’. Igual estuve una vez, comí muy bien, y no quiere decir más que estuve un día y comí muy bien. E igual que no me gusta hacer listas, no me gusta formar parte de ellas.

¿Y cuál sería tu particular pesadilla en la cocina? Algo que digas ‘si me encuentro esto, no puedo con ello’.

No me lo he encontrado todavía. Creo que tiene más que ver con las actitudes de las personas que con las cosas en particular. Creo que para cada actitud o situación hay un revulsivo. Me cuesta mucho afrontar la dejadez, afrontar el decaimiento, el no encontrarme con honestidad y sinceridad, pero creo que para cada momento cada persona tiene un, no sé si un revulsivo o una manera de afrontar ese momento profesional o vital de un modo diferente. Eso es lo que procuramos siempre. Cuando alguien está decaído, pues le mueves el ánimo. Sobre todo porque eso, al final, termina siendo la raíz para que ocurran otras cosas. Prefiero atacar la raíz de las cosas que directamente ‘esto está muy sucio, vamos a limpiar’. Es que igual que se limpia, se ensucia, eso no va a ningún lado. Busquemos la raíz de por qué esto está en esas condiciones. Pues igual es que esa persona ha perdido el ánimo, las ganas y la ilusión por hacer las cosas, igual habrá que recuperar eso para que las cosas se puedan llevar a cabo.

Se ha visto en Pesadilla en la cocina que has ayudado a muchos dueños de establecimientos. Otros, en cambio, luego han criticado vuestro paso por su local. ¿Qué les dirías?

Nada. Nada. Me dijo mi madre que a palabras necias, oídos sordos. Y yo a mi madre no le llevo la contraria nunca. Yo sé lo que hacemos. Llevamos hechos cien programas o noventa y muchos, sé cómo trabajamos, sé cuál es nuestro interés, nuestra ilusión, sé cómo lo hacemos y, lo que te digo, no necesito que nadie me venga a decir cosas que no tienen ningún sentido.

"Me dijo mi madre que a palabras necias, oídos sordos. Y yo a mi madre no le llevo la contraria nunca"

Alberto, acabas de mencionar a tu madre. ¿Cuál es el plato que mejor le sale?

¿A mi madre? Pues le salen un montón, pero un conejo con pimientos y tomate de llorar.