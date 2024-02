Deja este mensaje después de que unos padres dejaran sola a la hija en su tienda

La creadora de contenido Marta Oliete ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok (@martiibu) contando una de las tantas experiencias que ha vivido mientras trabajaba en una tienda de un centro comercial.

Esta vez ha sido sobre lo que ocurrió después de que unos padres descuidaran y "dejaran suelto" a su hija pequeña de no más de tres años y este se metiera solo en su tienda.

"Si no digo que mi tienda no es una guardería no lo he dicho ninguna, se piensan que es un sitio donde pueden ir los padres, dejar al niño suelto y ya lo recogerán", ha explicado al inicio del vídeo, que ha acumulado más de 47.000 'me gusta' en unos pocos días.

"Han dejado a la niña sola, la niña ha entrado, se ha metido en el escaparate de la tienda y ha tirado dos copas de vino de cristal al suelo", ha afirmado.

Ha sido un alivio para ella que, "por suerte", no se haya hecho daño con ningún trozo de cristal. Por lo tanto, se dirigió a los padres y les reclamó que debían pagarlo: "Son 20,95 las dos copitas y es tu culpa por no vigilar a tu hija". Pero insistieron en que no tenían la culpa y se justificaron en que "es una niña".

"Tú eres el responsable y suerte que no le ha pasado nada, cuando he visto que han tenido que pagarlo me he dicho que espero que aprendan la lección de que un niño es una cosa que puede ir libre y que somos una guardería", ha concluido, resaltando que los padres son responsables de lo que haga su hijo.