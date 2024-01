Denuncia en una carta a la directora de 'El País' el abuso que vivió trabajando como camarera

Las cartas a la directora de El País, Pepa Bueno, muchas veces sirven para desahogarse, contar una anécdota personal o hacer una perfecta radiografía de un colectivo tan maltratado como el de los jóvenes en España.

Cristina Ortega Pacheco, una joven malagueña, ha enviado un texto titulado como Me da coraje este país a la directora de El País en el que se queja de cómo está los jóvenes actualmente en España y en el que denuncia el episodio que vivió ella en un trabajo como camarera de un bar.

"Me da coraje este país. Me da coraje cómo trata a los jóvenes, porque aquí una, con sus estudios y su máster, vive con sus padres a la espera de tener un trabajo, pero parece que no hay un hueco para mí. Es para hacérnoslo mirar: las viviendas están por las nubes, los trabajos son precarios, los sueldos, irrisorios... una se desespera", comienza escribiendo.

Pacheco reconoce que hasta ha accedido a entrevistas de bares y almacenes con un currículum retocado en el que no incluía los dos pilares de su formación, como son que tiene una carrera y un máster. "Ya no sé qué hacer", se resigna.

Entonces, aprovecha para contar la situación que vivió en dos trabajos que tuvo. "Estuve trabajando en un bar en el que las condiciones legales no se cumplían: ganaba cinco euros la hora, y seis euros la hora extra. En otro pagaban la hora a cuatro euros, te hacían una transferencia con el SMI, pero le tenías que devolver en efectivo lo que no te correspondía, según ellos", recuerda.

La joven autora del texto es clara con este tipo de jefes: "¡Qué gentuza!". "Todos los jóvenes queremos un trabajo en condiciones, ¡no pedimos tanto!, y tener nuestra vida", afirma enfadada.

Finalmente, Pacheco acaba haciendo una petición a la clase política de España: "A los políticos les pido que trabajen para que nadie tenga que estar en esta situación, que trabajen para que estemos bien".

Este texto ha sido publicado en X, la red social anteriormente conocida como Twitter, por el periodista de la Cadena Ser José Luis Sastre y se ha hecho viral.