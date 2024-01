Ayuso dice que "la gente prefiere no trabajar" y una joven de 26 años le da una réplica para enmarcar

Ainhoa Pérez Campo, joven periodista de 26 años, dio que hablar hace unas semanas al protagonizar un escrito en la sección de 'Cartas a la directora' de El País en el que hablaba de lo que vive en su día a día y lo que suelen vivir muchos jóvenes.

Este sábado ha estado en el plató de laSexta Xplica y, además de hablar de la dura carta que decidió compartir, también ha respondido a una de las frases más polémicas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en lo que va 2024.

La líder autonómica criticó que hay muchos sectores profesionales que se están quedando actualmente "sin mano de obra" porque "la gente prefiere no trabajar".

Además, pidió a los jóvenes que "no caigan en el desánimo y en los mensajes del 'tú no trabajes' porque "es casi más rentable, muchas veces, no hacerlo que hacerlo". "Eso es nefasto para la economía y además en un mensaje nefasto para los jóvenes", justificó.

Pero Ainhoa Pérez ha contestado desde el plató de laSexta Xplica con una réplica para enmarcar. "Tengo 26 años y voy a estudiar de nuevo un segundo máster [...] siento que no tengo nada que me hace adulta porque sigo en el bucle de estudiar y ser becaria", ha defendido.

"He tenido trabajos de Community Manager cobrando 400 euros, de becaria en departamentos de comunicación de empresas, he sido teleoperadora...", ha relatado, sobre su experiencia laboral.

Pero, en un momento dado y tras ver las palabras de Ayuso, la joven no se ha mordido la lengua. "La verdad es que yo no conozco a ninguno. A lo mejor es que... A lo mejor es que no nos movemos en los mismos círculos, o mi círculo es muy extraño o no conozco a nadie y soy una persona universitaria", ha contestado.