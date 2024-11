Denuncia lo que le pasa viviendo en Madrid y no en su pueblo de Sevilla 

La joven usuaria de TikTok @fabiana.sevillano, una chica de un pueblo de Sevilla que vive en Madrid, ha retratado en un vídeo de un minuto el nivel de vida que hay en la capital comparado con otras zonas más rurales.

"Te crees que es normal que me he venido de Madrid a Sevilla porque tenía revisión de aparato y me voy a hacer las cejas porque en Madrid me querían cobrar 24 euros", comienza diciendo.

"Me planto en la mía la noche de antes, en Encarni, y al día siguiente me lo hacen por 4 euros", asegura. También, como había bajado, ha aprovechado para ir a Mili, su peluquera, a que le hiciera las puntas y le ha costado 7 euros.

"La de las uñas por 10 euros si hubiera querido me lo hacía. Vivan los pueblos", ha sentenciado la joven, destacando que todo le habría costado 21 euros mientras que en Madrid solo las cejas 24.