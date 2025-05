Un camarero habla así del sonado mensaje que unos clientes dejaron antes de irse sin pagar y se lía gorda

El popular usuario de TikTok @abrigaca, que trabaja en un bar, ha provocado un intenso debate en esa red social al dar su firme opinión sobre un sonado mensaje que unos clientes dejaron en un local antes de irse sin pagar.

El cartel en cuestión lo publicó hace unos días la cuenta @soycamarero y en él se puede leer: "Nos vamos haciendo un simpa porque pedimos la cuenta varias veces y...".

En su publicación, @abrigaca subraya que hacer eso es ilegal. "Se trata de un grupo de personas que han comido en un restaurante y, por lo que sea, según pone aquí, han pedido la cuenta varias veces, en el restaurante los camareros estarían liados y han tardado más de la cuenta y entonces se han ido haciendo un simpa y le han dejado una nota en el ticket", señala.

"¡Por favor! ¡Por favor! Que quede muy claro que el hecho de que tú pidas la cuenta y nosotros tardemos un poco más de la cuenta en traértela no te exime de pagarla. Es que es la ley número 1 del cliente: pagar lo que consume. Hay 100.000 maneras diferentes de intentar saldar esa cuenta. Vas a la barra, se lo preguntas a otro camarero...", subraya.

"Es que tenéis que pagar. Es vuestra obligación como consumidores pagar", insiste. Y ha provocado un debate grandísimo.

Por un lado están quienes creen que los clientes hicieron muy bien. "Aquí no tienes razón, amigo, y siempre te la doy. A mí me ha pasado en un restaurante y había 5 mesas literalmente ocupadas. Y no traían la cuenta porque estaban de risas y a otras cosas. La pedí en 5 ocasiones a diferentes camareros y después de esperar 20 minutos de reloj me piré. Y no me arrepiento. Hay que ver la situación de cada restaurante y en qué momento obviamente. Pero hay cosas que no se pueden perdonar", dice uno.

En ese mismo sentido, otro dice: "Muy bien, si piden la cuenta varias veces y no la traen, me levanto y me voy. Entiendo que pueda tener mucha gente y puedan tardar, pero si la pido varias veces y no vienen eso no es problema del cliente, el cliente intenta pagar lo que consume, pero no va a esperar 15 o 20 minutos por la cuenta".

Otros, en cambio, no entienden esa postura. "¿De verdad estáis defendiendo no pagar una comida por no acercaros a la barra en un minuto?", pregunta una persona. Y otro: "Por esa regla de 3 yo que trabajo en McDonalds y alguien hace un pedido para llevar yo puedo llamarlo 2 o 3 veces y si no contesta tiro el pedido completo... los clientes están muy consentidos a día de hoy".