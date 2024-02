Denuncia a la Policía la estafa que ha sufrido tras aplicar a una oferta del supermercado Día 

La usuaria de TikTok Vixo, conocida como @vixoisse, ha publicado un vídeo en esta red social tras ir a denunciar a la Policía Nacional la estafa que ha vivido en sus propias carnes y ha aprovechado para aconsejar a sus seguidores.

"Vengo de la Policía Nacional de poner una oferta. Me levanté esta mañana y vi una oferta de trabajo del supermercado Día. Estaba todo muy bien, me ofrecían un puesto, buenas condiciones y una entrevista en remoto", ha comenzado diciendo.

Ella, inocente, se lo estaba creyendo porque estaba echando currículum y la podían haber avisado perfectamente. Sin embargo, tras contactar con ellas comenzaron las primeras sospechas por lo que le pedían.

"Me pidieron una foto del DNI por delante y por detrás y el número de teléfono. Yo se lo envié a pesar de que me parecía bastante raro... Luego me lo volvieron a pedir el DNI sin que se viera mi mano, después una foto de mi cara para comprobar que era yo y ahí fue cuando ya dije que no", ha afirmado, confesando que fue cuando se dio cuenta que la habían estafado.

Vixo ha contado que ahora con sus datos pueden crear perfiles falsos, pedir microcréditos o abrir cuentas bancarias. "He ido a denunciarlo a la Policía Nacional porque me ha pillado con necesidad y me ha pasado", ha informado.

Finalmente ha dado dos consejos a sus seguidores: "Cuidado con los email porque si acaban en Gmail o Hotmail no suelen ser de empresas. También hay que tener en cuenta que las compañías no te van a pedir el DNI y tus datos personales antes de conocerte y tener una entrevista contigo".