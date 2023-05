Una dependienta de Zara cuenta lo que le pasó con la madre de una 'influencer': la historia lo tiene TODO

Trabajar en una tienda como Zara para mucho y la tiktoker @clarlwt da buena muestra de ello en sus directos de TikTok, donde ha contado una maravillosa historia en la que la protagonista es la madre de una influencer.

Acompañada de su hermana, Clara ha explicado que esta persona en cuestión llegó a la tienda donde trabajaba pidiendo un vestido para su hija que tenía "un evento". Ella quiso saber que qué tipo de evento y la madre comentó que era "de famosos".

Clara preguntó cómo iba su hija habitualmente para ofrecerle algo acorde a su estilo y la progenitora le dijo: "Para el evento no va a ir vestida como habitualmente". "¿Es un evento de gala? Llévese una cigala. ¿Es un evento elegante, llévese un bogavante?. ¿Quiere ir de largo o de corto? ¿Es de día o es de noche?", ha comentado entre risas.

La madre le dijo que era "un evento de gala", que no ella no entendía nada y pidió además que la atendiese otra persona. Ella, que es buena compañera, no quiso encasquetarle a la mujer a otra trabajadora y le ofreció dos cosas "que sabía que no le iban a gustar".

"Tú no sabes quién soy yo, la madre de no sé quién", le dijo ella. "¿Ha trabajado aquí?", le dijo Clara. La progenitora cogió el móvil y le enseñó el instagram con sus seguidores. Finalmente, la madre de esta influencer le dijo de hablar con la jefa.

La historia está arrasando en TikTok donde en menos de 24 horas lleva más de 900.000 reproducciones y más de 100.000 'me gusta'.