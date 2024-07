La despiden del trabajo y su último mensaje en el grupo de WhatsApp es para que la readmitan

Los grupos de WhatsApp del trabajo se han convertido en un terreno pantanoso para muchos. Los errores a la hora de enviar mensajes, fotografías o memes pueden ser determinantes y acabar provocando un malestar importante entre los compañeros.

Pero lo que ha hecho una persona en la plataforma de mensajería instantánea está haciendo las delicias en Twitter y no es para menos.

La usuaria @InsomniosAticos, Mariana Betrix, ha compartido en la red social del pájaro azul lo que ha hecho una amiga suya después de que la despidieran del trabajo.

"Ayer despidieron a una amiga de un trabajo horrible. Se fue del grupo de WhatsApp laboral (JEFE INCLUIDO) así", ha señalado, junto a una captura del último mensaje que envió.

En la imagen, la protagonista no puso ningún tipo de texto. Solamente usó uno de los stickers guardados en su teléfono móvil para dejar claro lo que pensaba. Se trata, ni más ni menos, que, del meme de la profesora de Los Simpsons, Edna Krabappel, en el que se fuma un cigarro y aparece el texto "Whatever, I tried (lo que sea, lo intenté)".

La publicación, que también muestra que tras enviar el sticker acabó saliendo del grupo, acumula más de 7.100 me gusta y no deja de generar reacciones de personas que alucinan con ello:

hermoso — El Zarigüeyas (@Girafarig_4am) July 14, 2023

Jajajajajajaja una genia — Karu (@karuvf) July 14, 2023

La amamos! — Juan Roleri (@juanroleri) July 14, 2023

Hoy me llego un email diciendo que ya estaba todo para publicar un ultimo paper la semana que viene en mi anterior trabajo e hice este meme para cuando finalmente ocurra y no tenga que dirigirles la palabra nunca mas jajaja pic.twitter.com/9y32zSKIv5 — Dr. Agus👨🏼‍🔬🦖🦕 (@AgusFranDe) July 14, 2023

Que reina! Cómo no se me ocurrio — Andrewrd (@HappyAnderk) July 15, 2023