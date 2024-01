Dice que el hotel parece un burdel porque se oye practicar sexo y la réplica del dueño es increíble

El hotel Voar, situado en Ribadeo (Lugo), se ha convertido en noticia en la prensa local por una respuesta tremenda que le ha dado a una clienta que se quejó de que en el edificio se escuchaba practicar sexo, por lo que llegaba a compararlo con un burdel.

En su reseña, encabezada por solo una estrella de cinco, la huésped lamenta que "la pareja de al lado no paró de hacer sus cosas y era como tener a Nacho Vidal pegado" a su oído.

"Dale que te pego. Ella gritaba que no sabía si estaba pasándolo bien o la estaban fustigando como si no hubiese un mañana. Le enseñé un audio al recepcionista de abajo nocturno y me dijo que nos cambiaba de habitación", relata.

La clienta dice que "para lo que cobran" "podría estar mejor" porque "parece un club nocturno más que un hotel": "No contentos con eso a las 9 y 45 de la mañana meten a mi lado a otra pareja a lo mismo y dale que te pego ,nos despierta, un cachondeo. Vamos lo dicho, como si fuese un club nocturno este hotel". ,

La clienta acaba diciendo que "viendo lo visto" no quiere saber más "de semejante sitio": "No recomendable hotel, totalmente para reformar e insonorizar. No vuelvo ni aunque me paguen".

La respuesta del hotel está a la altura de ese comentario: "Nunca respondemos públicamente a las reseñas de nuestros clientes, sean éstas positivas o negativas, ya que respetamos profundamente su libertad de expresión. Sentimos también un profundo respeto y solidaridad con todas aquellas personas que se ven obligadas a ganarse la vida en clubes de alterne".

"Pero nos vemos en la obligación de puntualizar que no es a esa actividad a la que nos dedicamos", subrayan antes de seguir: "Sentimos mucho que su experiencia en nuestro establecimiento no haya sido de su agrado, pero como Vd. indica, nuestro personal, como no podía ser de otra forma, ha intentado resolver su situación en la medida de sus posibilidades".

"Por otra parte, nos alegramos de que conozca y admire Vd. la carrera profesional de Nacho Vidal. Lamentablemente, le confirmo que el Sr. Vidal no se encontraba en nuestras instalaciones en la fecha que indica. Una pena, ya que de otro modo podría Vd. verse completamente saciada, entre otras cosas, de su obsesión por fustigamientos, fornicios y coyundas varias, actividades en las que, como bien sabrá, el Sr. Vidal es un auténtico maestro. Otra vez será...", zanja.