Se queja a su padre de que la ducha tarda poco en quedarse sin agua caliente y su respuesta es ORO

El creador de contenido Peldanyos (@peldanyos) ha publicado un vídeo en TikTok en el que cuenta lo que le ha respondido su padre después de que se quejara por WhatsApp de que a los diez minutos de ducha se acabara el agua caliente.

"Oye, papá, lo de que a los diez minutos de ducha deje de salir agua caliente, ¿qué es exactamente? Me pasó ayer también y es muy desagradable", advirtió a su padre.

Su respuesta es oro, ha hecho estallar de risa a los usuarios y ha acumulado hasta el momento 19.500 'me gusta', y subiendo: "diez minutos de ducha, ¿qué estabas leyendo un libro?". Con muy buen rollo y entre risas, ha afirmado que le encantan estas cosas que son "muy de padre". "Son padres mientras te ven un poco dependiente e inútil, pero cuando alcanzas cierta edad pasan a vacilarte con cualquier problema que tengas", ha explicado.

"Oye, papá, que he estado diez minutos, eh...", le ha advertido ya en persona, encarando la situación. "Si, claro, pero con el grifo abierto todo el rato, eso es una barbaridad. Uno coge, se moja, cierra el grifo y se quita el jabón", le ha replicado el padre.

Han tenido un pequeño debate hasta que al final el padre ha desistido diciéndole que su "comportamiento no es normal". Algunos usuarios han estado de acuerdo: "Diez minutos es muchísimo tiempo". Sin embargo, otros no tanto: "En diez minutos de ducha no me ha dado tiempo ni a mojarme entero".