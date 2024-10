Djokovic dedica a Rafa Nadal un sentido mensaje, pero muchos sacan punta a la foto que ha publicado

El tenista serbio Novak Djokovic ha dedicado un sentido mensaje a Rafa Nadal en sus redes sociales después de que el español anunciase que se retirará a final de temporada. Sin embargo, muchos usuarios están haciendo numerosas bromas con la foto con la que ha acompañado el texto.

"Rafa, una publicación no es suficiente para expresar el respeto que siento por ti y por lo que has hecho por nuestro deporte. Has inspirado a millones de niños a empezar a jugar al tenis y creo que ese es probablemente el mayor logro que alguien pueda desear", empieza diciendo Djokovic.

"Tu tenacidad, dedicación y espíritu de lucha se enseñarán durante décadas. Tu legado vivirá para siempre. Solo tú sabes lo que tuviste que soportar para convertirte en un icono del tenis y del deporte en general", prosigue el serbio, quien agradece que Nadal le haya "llevado al límite tantas veces" en la rivalidad que más le ha "marcado como jugador".

"Tu pasión por representar a España siempre ha sido notable. Te deseo la mejor despedida posible en Málaga con el equipo español de Copa Davis. Estaré allí en persona para rendir homenaje a tu estelar carrera", anuncia Djokovic.

Junto a ese mensaje, el serbio ha publicado una foto en la que aparece él mismo junto a Nadal en un avión y a la que muchos están sacando punta. Por ejemplo, el popular humorista Darío Eme Hache ha señalado: "Porque más fotos juntos no tenías, ¿no?".

Algunos destacan algo evidente: Djokovic ha elegido una foto en la que Nadal sale completamente despeinado. Muchos otros se han quedado fascinados por un señor que sale de fondo en el avión, absorto en su música. Y algunos más destacan que la imagen es tan extraña que el propio Djokovic parece estar posando en ella como si fuese un fan que ha pedido una foto a Nadal.