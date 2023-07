Estos dos minutos de Yolanda Díaz con Susanna Griso, de lo más compartido del día

Dos minutos en los que Yolanda Díaz, candidata de Sumar en las elecciones, ha comentado en Espejo Público el debate entre Feijóo y Sánchez se han convertido en lo más compartido del día, con miles de 'me gusta' y retuits de forma casi inmediata.

"España no estaba en ese debate, nuestro país no estaba en ese debate, es un debate repetido, es el peor debate de la democracia y es un debate repetido, que mira al pasado. Dos hombres discutiendo sobre cosas de políticos. No estaban los problemas de la ciudadanía, este es el problema: solo hubo ruido, interrupciones y, si me permiten, hasta mala educación", ha criticado Díaz ante las preguntas de Susanna Griso.

"No hubo una propuesta para nuestro país. Vi a un señor Feijóo mintiendo reiteradamente, con todos y cada uno de los datos que mostraba. O miente o adolece de una profunda ignorancia. Pero es muy grave que una persona que quiere ser presidente del Gobierno mienta ante la ciudadanía española", ha criticado la también vicepresidenta del Ejecutivo.

"¿A qué mentiras se refiere usted? En todo caso hubo medidas verdaderas por parte de ambos", ha asegurado Susanna Griso, que ha provocado la respuesta más firme de Díaz.

"Señora Griso, le puedo garantizar, que yo estaba allí, que no votaron a favor de la revaloraización de las pensiones. El PP en este mandato no ha votado a favor de los ERTE. Si es por el PP hoy, señora Griso, las familias españolas hubieran visto cómo su vida se descuartizaba", ha afirmado.

Y ha proseguido: "No han votado a favor, se lo dice alguien que ha hecho 18 grandes acuerdos sociales con la patronal, no han votado a favor de la reforma laboral, ni del salario mínimo, puedo seguir así hasta mañana, les da igual su país, están en una estrategia electoral".

"Por tanto, afirmar lo que ha afirmado el señor Feijóo es muy grave. Una persona que quiere ser presidente del Gobierno no puede mentir. Yo entiendo el señor Feijoo podía decir: yo defiendo un modelo de pensiones, como nos ha dicho de manera velada, que alargue la edad de jubilación, que privatice las pensiones, quiero caminar hacia un sistema mixto. Y estoy dispuesta a discutirlo con él", ha asegurado.

Y, finalmente, ha zanjado: "Yo defiendo el modelo constitucional. Pero no ha hecho esto: ha engañado a la ciudadanía dando datos que son falsos".