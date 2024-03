El actor Joel Joan arma revuelo al contar lo que le suele pasar cuando pide una barra de pan en catalán

El actor Joel Joan ha armado revuelo en X, anteriormente Twitter, al explicar en tono irónico por qué está cansado de ser catalán en una entrevista con Xavi Bundó en el Via lliure de RAC1.

"Estoy cansado de ser catalán, desde el puto primer día que nací. Es horroroso ser catalán. A mí es que me encantaría ser de Cáceres", empieza diciendo en tono irónico el intérprete catalán.

"Tú sabes la tranquilidad que tiene que ser levantarte sin defender la lengua, no sufrir porque te manifiestes y te metan en la prisión tres años y medio como a este pobre hombre [...] no tener que luchar por las cosas más básicas", ha proseguido explicando.

Para explicar su punto de vista ha puesto un ejemplo concreto: tener que "luchar por la lengua" hasta cuando va a comprar el pan. "Es un país muy estresado el nuestro. Lo de defender la lengua yendo a comprar el pan... 'no te entiendo'", dice mezclando el catalán y el español en referencia a que pide la barra en catalán y la persona que lo atiende no lo comprende.

"Una barra de cuarto... y se la señalas. 'No te entiendo'... y todos cambiamos el idioma, ¿por qué cambiamos el idioma? Porque no queremos conflictos y es que el conflicto es cansadísimo y no queremos conflicto no porque seamos unos cobardes, que siempre nos dicen, es porque es agotador", ha zanjado.