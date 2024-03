El aplaudido discurso de la cineasta Pilar Palomero al decir esto de las mujeres en el sector

La ciudad de Málaga acoge del 1 al 10 de marzo de 2024 el Festival de Málaga, en el que la cineasta Pilar Palomero ha protagonizado uno de los discursos más comentados de la edición tras ser galardonada con el premio 'Málaga Talent' por su trayectoria profesional.

En primer lugar, la directora de cine de películas como Las niñas o La maternal ha hablado de sus comienzos en el sector audiovisual: "En las escuelas nos enseñaban un tipo de cine un poco chapada a la antigua. Encontré un espacio de trabajo hostil en el que había muy pocas mujeres, por no decir ninguna, en el departamento de fotografía, que es en el que yo me había formado, aunque en mi escuela había tantas mujeres como hombres".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Según ha señalado, "para ganarse el respeto del equipo había que ejercer cierta autoridad un tanto cuestionable", haciendo referencia, de nuevo, la hostilidad del ambiente. "No es algo que me hayan contado, yo lo he vivido y por eso lo explico, porque no hace tanto tiempo de esto", ha aclarado la profesional.

"Quería hacer película, pero quería huir de ese tipo de rodaje, y creo que di en la clave. Y la clave fue el equipo del que me rodeaba (...) Por mucho que se repita no deja de ser cierto: la película al final va a ser el resultado del equipo con el que trabajas. Para mí ha sido determinante formar equipo con personas a las que admiro no solo por su talento, sino por su bondad, que es una cualidad importantísima en la vida", ha continuado.

Por todo ello, para terminar, la cineasta ha querido "reivindicar la bondad como una virtud que (para ella) debe primar más que el talento", porque en ocasiones un rodaje puede ser "un proceso traumático".