El aviso de una auxiliar de cuidado a domicilio sobre lo que nos espera en breve: difícil solución

Concha Real, trabajadora de ayuda a domicilio, ha advertido de un problema con el que nos vamos a encontrar más pronto o más tarde y para el que hay difícil solución.

"En mi sector, con mi trabajo, a los 67 no sé si voy a poder llegar en condiciones óptimas", ha subrayado en una intervención en La Sexta Xplica.

Real ha alertado además de que en el sector de los cuidados, en la dependencia, "hay un gran problema a nivel estatal": "La pirámide de población se han invertido y no hay trabajadoras, no hay relevo generacional".

"Lo único que sé es que cuando yo me jubile no tengo claro que haya gente que quiera trabajar con las condiciones laborales y salariales en este sector. Y no tengo claro quién me va a lavar el culo o me va a poner un pañal", ha subrayado.

La trabajadora ha explicado que en su día a día tiene un sinfín de labores le impiden terminar hasta las 21:00 horas y su salario no llega al SMI.

"Yo trabajo en el sistema de cuidados, soy sociosanitaria en atención domiciliaria y el convenio marco estatal de la dependencia tenía establecido 40 horas, pero es imposible de hacer", ha denunciado antes de asegurar que en su sector hay muchas trabajadoras que llegan "destrozadas a casa".

"La mayoría de las cuidadoras en residencia y en atención domiciliaria no llegan a jubilarse a los 67 años porque están destrozadas por las dolencias que tienen o las incapacitan alrededor de los 55 con 500 euros", ha lamentado.

"Una de las mejoras que hubo fue la rebaja de la jornada laboral, el problema que tenemos nosotras no es que trabajemos muchas horas, es la parcialidad, la mayoría tienen contratos de 30 horas, por lo que no llegamos al SMI porque el convenio con una jornada completa tiene 948 euros", se ha quejado.