Un agricultor pega un crudísimo baño de realidad a quienes sólo van al campo a hacerse fotos

Un agricultor ha lanzado un potente a través de X, la red social antes llamada Twitter, que está resonando con mucha fuerza, hasta el punto de acumular más de mil 'me gusta' en apenas dos días.

El trabajador, conocido en X como @Tomy_Rohde, empieza contando la cruda realidad del mundo rural: "Aquí estamos todos alabando el mundo rural, llegamos en verano, nos hacemos la fotito, en invierno fíjate la nieve".

"Vamos a ver, cómo les explico: en Tierra de Campos por ejemplo no hay internet ni cobertura. Conozco a un señor que tiene que subirse a la última planta para buscar una raya para recibir un mensaje y hacer una operación telefónica del banco. De vergüenza, pero luego sacan estas compañías de teléfonos, me da igual cuál, son todas, te llaman y te dicen: oye influencer apóyanos... una polla como la manga de un abrigo. Os lo digo porque lo sé", subraya.

"Vamos a empezar a hacer cosas de verdad. Vamos a dejar de cosas de publicidad que son mentira, vamos a dejar de hacer partidos políticos de la España rural que son mentira todos, a los hechos me remito", reclama.

El agricultor insiste en que "no puede ser que un señor para una operación bancaria tenga que ponerse a hacer hogueras y a bailar alrededor de la hoguera, rezando para que le llegue un SMS".

"Porque igual no es una operación bancaria, igual es pedir una cita para el médico porque se encuentra mal. Vamos a empezar a poner más asistencias en la España rural. Yo mismo me tuve que ir en taxi a 30 kilómetros corriendo porque luego estuve una semana ingresado y sedado en el hospital. Eso no os pasa en otras partes, ¿a que no? Pues aquí si pasa", avisa.

Por eso, reclama "dejar de romantizar la miseria, que es lo que estamos haciendo". Por como ejemplo las consecuencias de los últimos temporales. Dice que en la ciudad de Córdoba en dos días todo arreglado. "En los pueblos no van a llamar a nadie, vas a salir tú con la motosierra y vas a hacerlo tú todo, tú y tus vecinos".

"Vamos a dejar de romantizar la miseria de mierda que tenemos. El mundo rural se muere. Punto. Se muere porque queréis que se muera. Y fuera y ya está. Vais a tener una gran extensión de campo de unos pocos y muchísimas casas rurales. La España rural la podéis ir llamando ya el parque temático de lo rural de aquí a 20 años, porque como no hay relevo generacional, da igual", finaliza.