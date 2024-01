El cineasta Fernando Colomo deja una firme conclusión tras el caso de Itziar Ituño 

La polémica alrededor de la figura de Itziar Ituño tras su aparición en una marcha a favor de los derechos de los presos de ETA no cesa y cada día nuevas voces son las que están opinando al respecto.

Uno de los últimos ha sido el cineasta Fernando Colomo, que con unas declaraciones concedidas a Europa Press ha apoyado a la actriz y ha manifestado que hay defender la libertad de expresión, aunque no se comparta esa opinión.

El director de cine estuvo este jueves en la la Gala de Inauguración de la 42º Semana de Cine Español de Carabanchel, donde se le otorgará el Premio Puente de Toledo, y fue preguntado por la polémica de Ituño.

Además, la intérprete vasca ha visto como en las últimas horas BMV se ha desvinculado de ella en una de sus campañas e Iberia ha retirado una entrevista para uno de sus programas.

Colomo, tras todos estos acontecimientos, ha querido salir en su defensa: "Es una controversia que pasa siempre. No conozco mucho el caso, pero no me parece bien que se tomen reprimendas con una personas tras ir a una manifestación que está autorizada. Yo seguramente no habría asistido a esa marcha, pero tenemos que apoyar la libertad de expresión aunque no sea nuestra opinión".

El director ha añadido que para él no es justo lo que le está sucediendo. "Creo que no lo es. Siempre que sea dentro de la legalidad todo el mundo debe tener su libertad de expresión y no hay que cancelarlo", ha afirmado.

"Hoy hay mucha manía por la cultura de la cancelación y hasta que no haya una sentencia no puedes cancelar a la gente. Por eso, todo mi apoyo", ha finalizado.