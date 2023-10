El cocinero David de Jorge, conocido como 'Robin Food', revela por qué no ha ido nunca a 'MasterChef' 

El cocinero David de Jorge, más conocido en España como Robin Food, ha concedido una entrevista a la revista Men's Health en la que ha hablado de su cambio físico, de la pérdida de peso y hasta de por qué no se le ha visto nunca en el plató de MasterChef.

El chef vasco ha perdido más de 140 kilos, llegó a pesar más de 260, gracias a una dieta equilibrada, deporte y varias operaciones quirúrgicas.

"Me cuido todo lo que puedo y disfruto haciéndolo porque organizo mi compra y mi nevera y mis pucheros y guiso mucho, que es el mejor antídoto contra la enfermedad… 'si guisas, vencerás'", ha afirmado en su habitual tono de humor.

También ha hablado sobre si hace deporte y ha señalado que "la peña se ha vuelto loca" con ello: "Yo de chaval veía a un tío correr y nos dábamos la vuelta para llamarle pringao. Las calles están llenas de tarados equipados como astronautas de élite que buscan refugio en invierno metiéndose en los gimnasios a dar la matraca a lomos de sus potros de tortura".

Él ha contado que camina lo que puede, que anda en bici eléctrica y que pasea por la orilla de la playa "cuando no hace demasiado frío" algo que le da "un gusto que flipas": "Mover el culo es vital, pero sin volverse loco, no me jodas. Viva el clarete y el chorizo picante".

Sobre su ausencia en MasterChef, el talent show culinario de RTVE que lleva 10 años en antena y que está presentado por Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera, De Jorge ha tirado de su clásico sentido del humor para responder.

Ha dejado claro que no ha ido básicamente porque nunca le han invitado: "Son unos lilas. Allí van los cocineros estrellados con su sifón debajo del brazo y yo soy cocinero de delantal, sartén y cabeza de ajos, un poco como ese jabalí que se mete en la ciudad y hociquea en los contenedores de basura dejando todo hecho un cristo".

Ha añadido que él no es "nada cuqui": "Así que hacen bien en no llamarme. Qué maja es Samantha, que perro es Pepe y qué planta tiene Jordi… qué pelazo, qué tipazo y qué culo, madre mía si yo tuviera eso estaría rodando en Bollywood".