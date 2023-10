Tania Llasera pide perdón a Saúl Craviotto y a su familia por lo que se escuchó en 'MasterChef'

Tania Llasera ha sido la quinta expulsada de MasterChef Celebrity, la edición de los famosos del concurso culinario de RTVE. "Nos quedamos muy huérfanos. No se va una compañera, se va una mami", dijo la actriz Blanca Romero de su compañera, con la que competía por salvarse este jueves.

La presentadora era una de las favoritas a ganar el concurso por sus dotes culinarias pero no ha dado que hablar sólo por eso. Llasera ha publicado este viernes un vídeo en sus redes sociales pidiendo perdón al olímpico Saúl Craviotto, que participó en el programa en una prueba de exteriores como invitado.

"Qué bueno está, de verdad", llegó a comentar Llasera. "¿Qué más se puede pedir?" preguntó Pepe Rodríguez, a lo que se escuchó un "nada, qué no esté casado" en voz baja por parte de Llasera.

"Me equivoqué con mis palabras, lo que quería decir es que es prácticamente perfecto, pero me salieron palabras muy desagradables que cosifican a un señor", ha dicho en un vídeo subido a su cuenta de Instagram.

Y ha añadido antes de decir que es "una bocachancla": "Quizá porque he trabajado con los dos y sé que está super enamorado de su mujer y quizá por eso me vine arriba y solté la burrada que solté".

"Hay una doble moralidad clarísima, en la cual tú con tus amigos puedes comentar este tipo de cosas, te relajas y das opiniones. Y de cara a la galería, tienes que ser diplomático, neutro... y a mí eso no se me da bien. Si le damos la vuelta y si yo hubiera sido un hombre y si esto lo hubiera dicho un hombre sobre una mujer estaríamos tirándonos a su cuello, así que no", ha sentenciado.

"Me retracto de mis palabras. Aprendo día a día sobre mí, y no me cuesta pedir PERDÓN así en mayúsculas a @saul_craviotto y a su familia. Si se han sentido incómodos o molestos por mis palabras en el programa de ayer, lo siento muchísimo. Supongo que iba de graciosa (en clave de tele y humor) y no tuve gracia ninguna", ha escrito junto al vídeo.

Y ha finalizado: "Eran solo palabras, pero feas y fuera de lugar. Todos nos equivocamos, pero es justo, si te das cuenta, y tienes la oportunidad, retractarte".