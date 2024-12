El colaborador argentino Gonzalo Vázquez prueba primera vez un polvorón y esta es su reacción

El colaborador argentino del programa Ni que fuéramos, Gonzalo Vázquez, ha probado en directo por primera vez en su vida uno de los dulces españoles más clásicos en estas fechas navideñas: un polvorón.

"Jamás en mi vida comí un polvorón, no sé lo que es un polvorón. ¿Esto qué es? ¿Se corta? ¿Se mastica?", ha preguntado el argentino mientras observa y toca los diferentes polvorones que tiene sobre la mesa.

"Este es el polvorón, es una mezcla de manteca de cerdo, con harina de trigo y almendra", le ha explicado su compañera española, quien además ha matizado que algunos llevan también un poco de canela.

"¿Está rico?", ha preguntado Vázquez, con cara de no estar nada convencido del aspecto del dulce. "A mí me gusta", le ha contestado la colaboradora, animándole a que lo probase y le contase al público cuál era su opinión.

"O sea yo creo que al final los postres navideños, como estamos en invierno, son súper contundentes para llenarnos el cuerpo de grasa y no pasar frío. Esa es mi conclusión", ha explicado la española.

"Claro, en Argentina tomamos helado porque hace 38 grados", ha añadido el colaborador argentino, haciendo referencia a una de las costumbres navideñas de su país para estas fechas.

"El olor me parece fatal", ha comentado Vázquez ya antes de probar el polvorón. Una experiencia que empezaba mal pero que ha acabado todavía peor después de metérselo en la boca: "Qué cosa más fea. Ay, es horrible".

"Me da asco el dulce. No me gustó", ha exclamado el colaborador argentino. Pese a ello, ha elegido ver el lado positivo y ha agradecido la cata: "Pero gracias porque ya sé lo que no me voy a comprar".

"Me parece muy curioso que no le pueda gustar a alguien"; "Es que un polvorón sin estar estrujado no está bueno"; "Después se comen los alfajores que no hay quien los trague", han comentado algunos usuarios españoles, quienes no entienden esta reacción.

Sin embargo, muchos de sus compatriotas sí que comparten la opinión del colaborador: "Nunca entendí el gusto de los españoles por los polvorones, lo probé y es un mazacote de harina malo, el tipo no exagera lo aseguro".