El escritor Roberto Santiago va en taxi y ve que el taxista lleva un libro suyo: el resto, historia

El escritor Roberto Santiago ha compartido su emoción en TikTok tras contar una historia que le ha ocurrido cuando, al tomar un taxi, se dio cuenta de que el conductor llevaba en el salpicadero un libro suyo.

"A lo largo de mi vida he cogido muchos taxis por diversas razones. Entre otras no conduzco (no tengo carné de conducir). Tengo un buen puñado de amigos taxistas. Y, salvo contadísimas excepciones, me siento como en casa cuando subo a bordo", ha empezado explicando.

Por eso, señala el escritor, le hace más ilusión lo que le ha ocurrido en un trayecto entre Benidorm y Alicante. "Después de unos cuantos kilómetros, un reflejo me llama la atención en el cristal delantero del taxi en el que viajo. Es una imagen que conozco muy bien", dice junto a la foto, en la que se ve que el reflejo era su libro La rebelión de los buenos.

Dice que el taxista le dijo que estaba leyéndolo y que "es buenísimo": "El taxista se llama Arturo y me habla con devoción de Trinidad, de Jeremías, del incidente de la Encina... le doy las gracias de corazón".

"Cuando me presento, se emociona. Al parecer está devorando la novela estos días. Nos hacemos unas fotos de recuerdo y me voy con el corazón muy calentito", celebra el escritor.