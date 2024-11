El famoso que ha aparecido en el partido de Nadal con una gorra de "make America great again"

Ion Tiriac, extenista y multimillonario rumano, ha sorprendido a los aficionados al tenis al presentarse en Málaga para ver el último partido de la carrera de Rafa Nadal con una gorra en la que podía leerse "Make America Great Again", el famoso eslogan popularizado por Donald Trump.

La presencia de Tiriac no ha sorprendido, dado que en múltiples ocasiones ha manifestado su devoción por Nadal, aunque esa visera sí que ha llamado poderosamente la atención.

"Contra Djokovic jugó increíblemente bien, ganarle de esa manera demuestra que Rafa siempre será el auténtico número 1, no hay comparación con Novak ni con Roger", dijo en 2022, sin ir más lejos.

En su retirada, Nadal ha asegurado que se retira del tenis "con la tranquilidad" de haber dejado "un legado no solo deportivo, sino también personal", y ha reconocido que se siente "un privilegiado" por haber disfrutado de una carrera "muchísimo más larga de lo que jamás hubiera imaginado".

"Me voy del tenis profesional habiendo encontrado muchísimos amigos en el camino. Me voy con la tranquilidad de que, de alguna manera, he dejado un legado no solo deportivo, también personal, porque entiendo que el cariño que recibo alrededor del mundo, si fuera solo por lo que he hecho en la pista, no sería el mismo", señaló durante su homenaje en la pista del Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga