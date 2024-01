El famoso plato tradicional de China que jamás encontrarás en un restaurante chino

El usuario de TikTok @tueric ha publicado un vídeo mostrando una de las comidas más famosas de China. No suele venderse en los restaurantes porque "es un lato que se hace en casa".

"Se puede decir que es una de las más famosas. He encontrado a una señora que está viviendo en Barcelona y que los hace. Es parecido a las hallacas de Latinoamérica. Me cobra tres euros por cada bola y he comprado 20", ha empezado diciendo.

Antes de mostrarlas, ha señalado que le ha dejado "cinco euros de propina" porque se las ha acercado casi a su casa: "Es un detalle (...) También me ha regalado huevos. Estoy súper feliz".

Cuando ha llegado a casa, a pesar de haber comido, ha querido probarlos. "No se trata de un arroz cualquiera, es uno que queda muy pegajoso" y está elaborado con huevo de pato salado y carne. No obstante, "no se recomienda comer por la noche porque es muy pesado".

El joven ha insistido en que no lo encontraremos en ningún restaurante debido a que es una comida "muy casera". Además, "tiene mucho trabajo, son muchas horas, y se hace al vapor". Lo primero que se cocina es la carne, "para que quede muy tierna, y luego el arroz".

Y, mientras aplaudía, ha opinado de su sabor: "Nosotros somos muy de arroz. Tiene un sabor impresionante y la carne está muy tierna".