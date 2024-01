La respuesta de Hugo Silva cuando le preguntan "cuál fue su ascensor social" es para tatuársela

El actor Hugo Silva ha dado una muy sincera respuesta cuando, hablando de sus orígenes el barrio de San Blas de Madrid, le han preguntado cuál fue su "ascensor social".

"La potra", ha afirmado sin más miramientos en una entrevista con Luz Sánchez-Mellado en El País antes de proseguir: "Estoy muy agradecido al destino. Cuando empecé a estudiar en la Escuela de Arte Dramático, en la que entré no por estudios, sino por una prueba, y luego, cuando empecé a ir a castings y me cogían, reconozco que he tenido mucha suerte en la vida".

La periodista le ha señalado en ese momento que algo pondría también él de su parte y Silva ha señalado que toda su energía.

"Gasté toda mi juventud en eso. He trabajado como un bestia, pero eso no siempre funciona. Todo eso del pensamiento positivo y de si quieres, puedes, me pone nervioso porque no es justo", ha dejado claro.

"Lo que puedo decir es que yo puse el 100%, y lo demás fue suerte. Mi carrera, a pesar de haber tenido algún pelotazo, como Los hombres de Paco, ha sido lenta, gradual. Y muy divertida, también. No me quejo", ha reconocido.

Además, ha asegurado que tiene mucha conciencia de clase: "Mi familia es sindicalista, no lo olvido jamás y estoy orgullosísimo de donde vengo".