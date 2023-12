El joven que se inventó el famoso bulo de Leonor arrasa ahora al escribir esta carta a la princesa

El usuario de TikTok @izanoviedo, que tiene cerca de un millón y medio de seguidores en esa red social, está acumulando más de 140.000 'me gusta' con la carta que le ha escrito a la princesa Leonor.

Todo ello después de que en verano de 2022 este usuario crease un bulo sobre Leonor que se propagó con una enorme fuerza. El joven propuso a sus seguidores que se inventaran haber visto con sus propios ojos un vídeo de Leonor bailando en su cuenta secreta antes de ser eliminado.

La idea fue todo un éxito, ya que fueron finalmente miles de personas las que aseguraron haber visto esas imágenes, hasta el punto de que alguien llegó incluso a crear ese vídeo con tecnología deepfake.

Ahora @izanoviedo ha escrito una carta a Leonor con la que está arrasando. "En la web de la Casa Real han habilitado una opción para poder enviarle cartas a Leonor y que ella las lea. Así que yo le he escrito una carta y os la voy a leer a ver qué os parece y me decís si se la mando o no", empieza diciendo.

"Hola tía, ¿qué tal? Soy Izan, el que se inventó que hiciste un TikTok y lo subiste pero se borró de internet. Todo el mundo se lo creyó y salió en todas las noticias y en todos los periódicos. Y tu padre, que es el rey y manda mucho, te castigó. No le enseñes esta carta, ¿vale?", empieza diciendo antes de señalar: "Yo creo que la introducción está bien. Me presento, la saludo tal".

"Bueno, que eso. Que perdón, que no era mi intención. Fue sin querer. Espero que me perdones y no me guardes rencor y cuando te conviertas en reina quieras venir a por mí. Si es así, entonces es broma. No fui yo y no sé de qué me hablas", prosigue.

Y aclara: "Aquí hay que cubrirse, le pido perdón y todo eso pero no vaya a ser que la princesa sea rencorosa y cuando se convierta en reina venga a por mí y me expulse de España o algo".

"Si algún día te quieres venir a mi casa, vente y te hago un café. Pásame tu Insta y hablamos y si quieres nos hacemos un selfi y te etiqueto para que la gente te siga", prosigue.

"Claro como yo soy tiktoker y eso si quiere subo una foto con ella a la historia y la etiqueto para que la gente la siga y eso y a ver si me perdona", explica antes de zanjar: "Ale guapísima, un beso. No le enseñes esto a tu padre, que ya sabes cómo es. Hablamos".

"Igual hasta se la envío. Se la voy a enviar y a ver qué me contesta", acaba diciendo.