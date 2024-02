El periodista Bruno Cardeñosa habla así de Ilia Topuria y lamenta las respuestas que está recibiendo

El periodista Bruno Cardeñosa, director del programa La rosa de los vientos en Onda Cero, se ha lamentado por las reacciones que está recibiendo tras un mensaje que ha publicado sobre Ilia Topuria, campeón del mundo de peso pluma de artes marciales mixtas de la Ultimate Fighting Champioship (UFC).

En el mensaje en cuestión, Cardeñosa compartía una foto de un combate de Topuria en la que está recibiendo un fuerte golpe y en la que tanto él como su rival están llenos de sangre.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Esto no es ejemplo de nada", ha escrito Cardeñosa junto a esa imagen y antes de añadir: "Ni de deportividad ni de patriotismo".

"Estamos convirtiendo a esto en algo a seguir. Se destrozan la cabeza, la nariz... ¿Llenar de sangre al rival y partirle la cara es una virtud? En realidad, igual está dañado a alguien de por vida (y a él). ¿Héroe?", ha preguntado.

Entre las reacciones, algunos usuarios han recomendado a Cardeñosa que, si no le gusta, no lo vea. "Tampoco nadie me obliga a ver genocidio de Ruanda, pero existió y denuncio el tipo de ideas que están detrás", ha respondido él.

Tras ver otro tipo de respuestas, en las que directamente le insultaban llamándole, entre otras cosas, "retrasado", Cardeñosa ha publicado otro mensaje: "Las respuestas a este mensaje que puse hoy y que defienden esto son de una violencia verbal impresionante, agresivos, insultantes... Os invito a verlas: dan miedo y pavor. Son horrorosas".