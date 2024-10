El periodista Gorka Landaburu señala por qué, quizá, Ayuso no se quiere reunir con Sánchez

Nuevo encontronazo entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno. Isabel Díaz Ayuso ha rechazado reunirse con Pedro Sánchez en Moncloa tal y como estaba previsto para este viernes.

A través de un comunicado, desde la Puerta del Sol se ha cancelado la reunión esgrimiendo que llega tras el pacto fiscal catalán y tras las últimas afirmaciones reclamando su dimisión por las cuestiones judiciales que pesan sobre su pareja.

Este encuentro tenía como objeto abordar posiciones respecto a la financiación autonómica, uno de los grandes caballos de batalla políticos y en los que no existe un consenso mayoritario en los dos grandes partidos.

El plantón de Ayuso a Sánchez ha sido uno de los temas políticos del día y el periodista vasco Gorka Landaburu ha compartido en un mensaje en X (antes Twitter) por qué cree que la presidenta de la Comunidad de Madrid no quiere reunirse con el presidente del Gobierno de España como sí lo han hecho otros presidentes autonómicos del PP como Juanma Moreno Bonilla o López Miras.

"Que Ayuso no quiera reunirse con Sanchez en la Moncloa, no es mas que un despropósito y un capricho sin pies ni cabeza. Quizás la presidenta no sea capaz de llevar un cara a cara con el presidente sin llevarlo escrito o sin pinganillo", ha afirmado el periodista en la red social de Elon Musk.