El problema que tiene esta española que trabaja en Gibraltar para tener un médico

La usuaria de TikTok Laura, una joven española que trabaja en Gibraltar, ha contado en un vídeo publicado en esta red social como respuesta a un mensaje la problemática que tiene a la hora de tener un médico.

"Como os gusta criticar, pues para que lo hagas con información te voy a explicar: soy española y no tengo médico en España porque trabajo en Gibraltar", ha comenzado diciendo de forma tajante.

La usuaria explica que para conseguirlo tiene que arreglar un papel que tiene una validez de un año y que no puede hacerlo hasta que se cumpla. "Entre lo que tarda Gibraltar en darme el papel y lo que tarda España en darme una cita para sellármelo y llevarlo al centro de salud del año pido cuatro meses", indica.

Laura comenta que si está mala sí que puede ir al médico y la van a atender: "Pero como no tengo me mandan factura a casa y ahí tengo que arreglar otro millón de papeles para que no me la cobren".

"Todo eso gracias a tu gobierno porque pago impuestos igual que tú", ha finalizado diciendo la creadora de contenido.